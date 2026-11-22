В Днепре из-за аварийного отключения электроэнергии временно приостановили движение поездов метрополитена, а также всех трамвайных и троллейбусных маршрутов. При этом станции городского метро продолжают работать в качестве убежищ.

Как уточнили в городском совете, работа наземного электротранспорта будет приостановлена до полной стабилизации напряжения на тяговых подстанциях, питающих контактную сеть. Кроме того, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате вражеских атак оккупанты уничтожили в городе 18 троллейбусов.

Источник: Днепровский городской совет и мэр Днепра Борис Филатов.

В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском и Каменском районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

По состоянию на вечер 22 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме в настоящее время аварийные отключения электроэнергии применяются сразу в пяти областях — Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Сумской.

В Запорожской области введены специальные графики аварийных отключений электроэнергии (СГАВ).

Наиболее сложная ситуация в Одесской области, где повторные удары повредили важные для электроснабжения объекты.

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