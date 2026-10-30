В Днепре бывшую сотрудницу миграционной службы приговорили к пяти годам лишения свободы за организацию схемы ускоренного оформления паспортов за деньги. Ее вину в суде доказали прокуроры Левобережной окружной прокуратуры города.

Согласно материалам дела, в 2018 году женщина занимала должность начальницы одного из районных отделов Главного управления Государственной миграционной службы в Днепропетровской области. Тогда она вместе со знакомым организовала незаконную схему получения неправомерной выгоды за ускоренное оформление документов.

Ее сообщник размещал на платформе OLX объявления с предложениями помочь ускорить оформление паспортов гражданина Украины, загранпаспортов и других документов. Бывшая чиновница, используя служебное положение, обеспечивала их выдачу в обход обычных сроков.

Стоимость «услуги» составляла 200 долларов США.

Во время получения средств осужденная была разоблачена и по ходатайству прокурора отстранена от должности.

Отдельно установлен факт служебного подлога: чиновница внесла недостоверные сведения в табели учета рабочего времени подчиненной, которая получала заработную плату за период фактического отсутствия на работе.

В 2022 году судебное рассмотрение дела было приостановлено в связи с выездом подсудимой за границу и объявлением её в розыск. В 2024 году она добровольно вернулась из-за границы, после чего суд возобновил рассмотрение дела.

27 октября 2026 года суд признал ее виновной в служебном подлоге и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Кроме того, ей запрещено в течение 3 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в органах государственной власти.

В настоящее время действует срок апелляционного обжалования приговора. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

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