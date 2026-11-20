Вечером 18 ноября 2026 года в центральной части Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате аварии погибла женщина, ещё одну пассажирку доставили в больницу.

Государственное бюро расследований начало расследование обстоятельств ДТП.

По предварительным данным, военнослужащий Национальной гвардии Украины за рулем автомобиля выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. В результате столкновения одна из пассажирок погибла, другая получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель не пострадал. Предварительный осмотр показал, что он был трезв.

Отмечается, что сотрудники ГБР прибыли на место аварии и провели первоочередные следственные действия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Возбуждено уголовное дело

Уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей.

Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Сотрудники ГБР расследуют обстоятельства ДТП.

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