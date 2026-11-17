Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения 48-летнему жителю Днепра, который в центре города сбил на пешеходном переходе женщину и её малолетнего ребёнка, находясь за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Авария произошла вечером 16 ноября 2026 года. По данным следствия, водитель легкового автомобиля Jaguar наехал на 28-летнюю женщину и её 6-летнюю дочь, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. После столкновения неуправляемый автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в ограждение.

В результате ДТП мать получила телесные повреждения средней степени тяжести, а ребенок — легкие травмы. Проведенный тест на состояние опьянения показал, что уровень алкоголя в крови водителя составлял 2,31 промилле.

Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее за собой телесные повреждения средней тяжести).

Источник: Днепровская облпрокуратура.

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