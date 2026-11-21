В субботу, 21 ноября, в Днепре и четырёх районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. В связи с этим потребителям не следует ориентироваться на привычные графики почасовых ограничений.

Экстренные отключения применяются в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском, Павлоградском и Каменском районах области. Из-за ограничений местные потребители могут временно оставаться без электроснабжения.

В ДТЭК подчеркнули, что во время экстренных отключений обычные графики почасовых отключений не действуют. Соответственно, фактическое время возобновления электроснабжения может отличаться от ранее обнародованного расписания.

О дальнейших изменениях в ситуации с электроснабжением энергетики обещают сообщать дополнительно.

Об этом сообщает ДТЭК.

В субботу, 21 ноября, в части областей Украины снова будут отключать электроэнергию. Ограничения будут действовать в течение суток: для промышленности введут графики ограничения мощности, а для населения и других потребителей — почасовые отключения.

Ограничения электроснабжения введут в течение суток из-за последствий российских атак на энергосистему.

В течение суток оккупанты наносили удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. По состоянию на утро 19 ноября отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

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