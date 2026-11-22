В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском и Каменском районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

По информации энергетиков, в указанных населенных пунктах ранее обнародованные графики почасовых ограничений временно не действуют. В то же время на остальной территории области продолжают применяться стабилизационные отключения в соответствии с утвержденными расписаниями.

Жителей региона призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах оператора системы распределения и экономно потреблять электроэнергию в те часы, когда она поступает по графику.

Источник: ДТЭК Днепровские электросети.

В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Запорожской области ввели в действие специальные графики аварийных отключений электроэнергии (СГАВ).

22 ноября из-за российских атак произошли новые отключения электроэнергии в пяти областях Украины. Без электричества частично остались потребители Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областей. Наиболее сложная ситуация в Одесской области, где повторные удары повредили важные для электроснабжения объекты.

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