В ГСЧС объяснили, как предприятиям организовать укрытия для сотрудников

Предприятия, не имеющие собственного укрытия, должны официально согласовать использование ближайшего защитного сооружения с его балансодержателем. В ГСЧС подчеркивают, что самостоятельно выбирать укрытие и считать его автоматически доступным для персонала нельзя.

Об этом директор департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий сообщил во время брифинга в «Укринформе».

«Вопрос, который очень интересует субъектов хозяйствования и представителей бизнеса, — можно ли просто найти, например, на открытых ресурсах укрытие и сказать, что здесь небольшое расстояние и что они будут укрывать там свой персонал и своих посетителей? Такой подход создает определенные риски, поскольку каждое укрытие имеет определенную вместимость, которая рассчитывается», — отметил Витовецкий.

Он напомнил, что для различных видов укрытий и категорий населения установлены соответствующие нормативы.

«Например, если мы говорим о противорадиационном укрытии, в котором установлены трехярусные кровати, то расчетная площадь на одного человека составляет 0,4 м². Если мы говорим о дошкольном учебном заведении, то это 3 м² на одного человека. И существует соответствующая градация в зависимости от того, с чем мы имеем дело. Эти показатели нормированы, и от этого зависит вместимость укрытия», — пояснил представитель ГСЧС.

Витовецкий отметил, что самостоятельное закрепление предприятий за укрытиями без учета их вместимости может привести к превышению количества людей над предусмотренным количеством мест.

«Это будет достаточно серьезная ситуация, поскольку люди просто не поместятся в этом укрытии. Поэтому такой подход требует формализации. Это не обязательно должен быть заключенный договор или какая-то унифицированная форма соглашения. Здесь можно формализовать отношения даже посредством переписки», — сказал он.

Представитель ГСЧС пояснил, что предприятие может обратиться к балансодержателю укрытия, чтобы узнать о его вместимости и возможности размещения персонала и посетителей. Также необходимо сообщить, сколько именно людей потребуют защиты.

С согласия балансодержателя такое укрытие смогут использовать работники и посетители предприятия.

Витовецкий также напомнил, что в соответствии с законодательством наличие собственного укрытия позволяет предприятию работать во время желтого уровня опасности.

«Если у субъекта хозяйствования нет собственного укрытия, то для этого действующим законодательством уже установлены максимально допустимые расстояния до защитного сооружения. В условиях многоэтажной застройки — четыре и более этажей — это 300 м от здания. Если речь идет о малоэтажной застройке, то это 500 м. Это так называемые радиусы доступности», — сообщил он.

Если в пределах этих радиусов имеется убежище, противорадиационное или самое простое укрытие, предприятие считается обеспеченным защитным сооружением.

Как сообщалось, в октябре 2026 года правительство приняло постановление, согласно которому укрытия в учреждениях дошкольного образования используются исключительно для защиты участников образовательного процесса. То есть посторонние люди не могут укрываться в детских садах.

В других учебных заведениях укрытиями можно пользоваться во внеурочное время. Во время учебного процесса это также разрешено, однако руководитель учреждения должен обеспечить разграничение детей и других людей, приходящих с улицы.

Кроме того, постановление предусматривает возможность установки первичных мобильных укрытий заглубленным или полузаглубленным способом по упрощенной процедуре, в частности с меньшими требованиями к получению разрешительных документов.

Источник: Укринформ

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