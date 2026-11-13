Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. Об этом сообщает компания на своих информационных ресурсах.



«Наши энергетики четыре суток восстанавливали электроснабжение более чем 203 тысячам семей. Ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад. Но повреждены не только местные сети. Россия атакует и высоковольтные сети «Укрэнерго», по которым электроэнергия поступает в область. Из-за этого «Укрэнерго» вынуждено прибегать к экстренным и стабилизационным отключениям», — говорится в сообщении.



Также в ДТЭК сообщили, что когда свет возвращается, все пытаются одновременно включить бойлеры, обогреватели и другую технику. Сети перегружаются, возникают новые аварии. Сейчас таких случаев сотни ежедневно.

Напомним, что энергетикам приходится прерывать работу и укрываться в убежищах во время воздушных тревог.

Британская телерадиокомпания BBC опубликовала репортаж с одной из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась прямому удару российской баллистической ракеты.

В течение октября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 6,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за российских обстрелов.



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