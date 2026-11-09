В Дубне мужчина хотел обменять водительское удостоверение, но документ оказался чужим

В сервисный центр МВД в Дубне обратился мужчина, который хотел обменять двухлетнее водительское удостоверение, выданное впервые, на постоянное. Однако в ходе проверки выяснилось, что документ зарегистрирован на другого человека. Мужчина рассказал, что приобрел удостоверение через интернет за 15 тысяч гривен, а вместо обмена документов в центре ему пришлось общаться с полицией.

Инцидент произошел в сервисном центре МВД в Дубне. Мужчина пришел туда, чтобы обменять двухлетнее водительское удостоверение, полученное им впервые, на документ с бессрочным сроком действия. Во время проверки сотрудники центра сверили информацию с государственными реестрами. Оказалось, что удостоверение, которое принес посетитель, принадлежит другому лицу. Из-за этого оформить замену не удалось, а на место вызвали полицию.

Мужчина объяснил, что нашел в интернете объявление о быстром оформлении водительских документов. Он перешел по ссылке и заказал удостоверение за 15 тысяч гривен. То есть вместо прохождения официальной процедуры обучения и сдачи экзаменов он воспользовался предложением из сети. В сервисных центрах МВД подчеркивают, что водительское удостоверение — это не просто пластиковая карточка. Документ подтверждает личность водителя и дает ему право управлять транспортным средством. Поэтому его получение должно происходить только по установленным правилам.

Законный путь к получению водительских прав предусматривает официальное обучение и сдачу экзаменов в сервисном центре МВД. Предложения оформить документ быстро, без обучения или проверки знаний, могут оказаться мошенническими или привести к получению недействительного удостоверения.

В ведомстве призывают не покупать водительские документы через объявления в интернете и не искать способов обойти официальную процедуру. Подробнее о порядке получения водительских прав можно узнать на сайте Главного сервисного центра МВД.

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