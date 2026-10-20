После российского нападения на торговый центр в Дубне Ровенской области в воздухе обнаружили повышенное содержание сернистого ангидрида и диоксида азота. Оба вещества образуются при горении, а их концентрации превысили допустимые нормы. Местные власти призвали жителей Дубна и близлежащих населенных пунктов ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

В Дубне в Ровенской области после российской атаки проверили качество атмосферного воздуха. Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций двух веществ — сернистого ангидрида и диоксида азота. «По результатам исследований в Дубне выявлено превышение предельно допустимых концентраций сернистого ангидрида и диоксида азота, которые являются продуктами горения», — говорится в сообщении.

Эти вещества могут попадать в воздух во время пожаров. Их повышенная концентрация может вызывать раздражение глаз и дыхательных путей, а также ухудшать самочувствие, особенно у людей с заболеваниями органов дыхания. В то же время результаты радиологических измерений не выявили превышения естественного фонового уровня. То есть по этому показателю отклонений не зафиксировано.

Как уберечься от загрязненного воздуха

В связи с выявленным загрязнением власти рекомендуют жителям Дубна и прилегающих населенных пунктов соблюдать несколько простых правил.

Ограничьте время пребывания на улице. По возможности не задерживайтесь на открытом воздухе и избегайте интенсивных физических нагрузок на улице.

Закройте окна и двери. Если есть такая возможность, выключите вентиляцию и кондиционеры, которые забирают воздух с улицы.

Не проветривайте помещения, пока воздух на улице загрязнён. Открывайте окна, когда его качество улучшится.

По возвращении домой умойтесь. Вымойте руки и лицо, а при необходимости переоденьтесь.

Следите за самочувствием. Если появились кашель, раздражение глаз или затрудненное дыхание, перейдите в помещение с более чистым воздухом.

Если возникла выраженная одышка, боль в груди, спутанность сознания или резко ухудшилось самочувствие, нужно звонить по номеру 103 или 112. Жителям рекомендуется следить за дальнейшими сообщениями местных властей о состоянии воздуха и соблюдать рекомендации, пока ситуация не улучшится. О результатах сообщила Дубенская районная государственная администрация.

По состоянию на утро 20 октября в столице сохраняется хороший уровень качества воздуха, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Следить за показателями в разных районах Киева в режиме реального времени можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Мисто AIR и AQICN.

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