В Генштабе ВСУ отреагировали на события в Петропавловской Борщаговке

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины после событий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области подчеркнули, что процесс призыва в армию и возвращения военнослужащих после самовольного оставления части должны осуществляться в соответствии с законом и с уважением к человеческому достоинству.

Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливают уполномоченные государственные органы: Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело, а Национальная гвардия и МВД назначили служебные расследования. К расследованию подключились также Служба безопасности Украины и Офис военного омбудсмена.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают объективное расследование, и отметили: право требовать соблюдения закона не дает никому права на самосуд, угрозы военнослужащим или препятствование их деятельности. В Генштабе напомнили, что военная служба предполагает дисциплину и ответственность, при этом уклонение от исполнения обязанностей и самовольное отсутствие на службе влекут за собой предусмотренную законом ответственность.

Отдельно в военном руководстве предостерегли от распространения информации о местах нахождения военных, что может повлечь за собой уголовную ответственность по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, и призвали не позволять врагу использовать внутренние конфликты для дискредитации Сил обороны.

Источник: Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (по данным «Укринформ»).

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что лица, инициировавшие события в Петропавловской Борщаговке, будут установлены и привлечены к ответственности. По его словам, Генеральная прокуратура и соответствующие правоохранительные органы уже начали объективное расследование.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил запросы в правоохранительные органы в связи с инцидентом на Петропавловской Борщаговке. Омбудсмен требует выяснить обстоятельства происшествия, проверить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии в доме и дать оценку действиям всех причастных.

В пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», пережили российский плен и вернулись к службе. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны ответить за них в предусмотренном законом порядке, отметила она.

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