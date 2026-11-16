В Карпатах спасатели уже третий день не могут найти туриста из Днепра

Спасатели в Ивано-Франковской области по состоянию на 16 ноября продолжают поисково-оперативные работы по розыску 32-летнего жителя Днепра, который потерял ориентир и заблудился во время восхождения к высокогорному озеру Несамовитое в Надворнянском районе.

Мать пропавшего сообщила об отсутствии связи с сыном ещё в субботу, 14 ноября, уточнив, что связь с ним прервалась накануне около 18:00 на высоте 1750 метров.

По данным Главного управления ГСЧС в области, к поискам привлечены специалисты горного поисково--спасательного отделения из Ворохты и мобильно-оперативная группа, которые с помощью беспилотников и пеших обходов уже обследовали 25 гектаров леса и более 26 километров горных троп и дорог, однако операцию существенно затрудняют сложные погодные условия — сильный ветер, понижение температуры до 4 градусов мороза и обледенение склонов.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В высокогорье Карпат, несмотря на осеннее время года, уже установились зимние погодные условия.

В Карпатах из-за резкого ухудшения погодных условий четверо туристов оказались в сложной ситуации и нуждались в помощи горных спасателей. Одной из участниц группы, 2004 года рождения, стало плохо из-за истощения.

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