Вечером 28 октября на улицах Херсона заметили оживление движения на фоне режима тишины. В частности, около 17:00 в районе Европорта, на границе Центрального и Корабельного районов города, было многолюдно.

Автор поста отметил, что такая картина кажется ему необычной, ведь в последний раз он видел нечто подобное вечером несколько лет назад. Она напомнила ему 2022 год и в то же время вселила надежду, что город снова станет оживленным.

Смотрю на это и как-то очень необычно уже всё это. Вероятно, в последний раз такое вечером видел несколько лет назад. Но почему-то сразу вспоминается 2022-й, — написал автор.

Он также выразил надежду, что со временем сможет снова увидеть пробки на выезде из Таврического микрорайона и даже пожаловаться на длительное открытие мостового перехода.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное в соцсетях.

В Херсоне стало спокойнее благодаря прекращению огня в районе Олешек.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Тем временем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

В районе оккупированных Олешек в Херсонской области режим тишины для проведения гуманитарной операции будет действовать до 22:59 1 ноября. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Режим тишины ввели 27 октября.

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