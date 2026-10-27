В Киеве адвокаты обманули производителя дронов для ВСУ на 55 тысяч евро и потребовали ещё 150 тысяч долларов

В Киеве двум адвокатам было предъявлено подозрение в мошенничестве в отношении директора частного предприятия, производящего дроны для Вооруженных сил Украины. По данным следствия, сначала мужчина передал им 55 тысяч евро за обещание «решить вопрос» с правоохранительными органами, а впоследствии фигуранты потребовали еще 150 тысяч долларов.

За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, двое столичных адвокатов, оказывавших юридические услуги директору предприятия по производству беспилотников для ВСУ, решили завладеть его деньгами.

Для этого сообщники якобы убеждали предпринимателя, что против него возбуждено уголовное дело, а предприятие могут лишить статуса критически важного.

За вознаграждение в размере 55 тысяч евро адвокаты обещали договориться с правоохранительными органами.

Опасаясь возможной остановки производства дронов, директор передал фигурантам оговоренную сумму.

После получения денег адвокаты, по версии следствия, продолжили запугивать предпринимателя. Они настаивали, что в ближайшее время в отношении него якобы планируют провести другие следственные действия.

Чтобы мужчина смог избежать дальнейшего уголовного преследования, фигуранты потребовали от него ещё 150 тысяч долларов.

Сразу после получения этой суммы правоохранители задержали обоих подозреваемых в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Обоим адвокатам сообщили о подозрении по части пятой статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах, а также по части второй статьи 15 и части пятой статьи 190 УК Украины — законченное покушение на мошенничество в особо крупных размерах.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Преступную деятельность фигурантов задокументировали следователи столичного главка полиции совместно с оперативниками Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство осуществляла Киевская городская прокуратура.

Обстоятельства дела расследуют правоохранители. Выдвинутые подозрения не означают, что вина адвокатов уже доказана судом.

Об этом сообщает полиция Киева.

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