В Киеве полицейские задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в ограблении 84-летнего пенсионера на платформе станции «Киев-Пассажирский». За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В столичную полицию обратился пожилой мужчина и сообщил, что накануне утром на железнодорожной платформе к нему подошел неизвестный и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить.

После отказа злоумышленник ударил пенсионера кулаком по голове, выхватил из его рук гаджет и скрылся.

Получив приметы нападавшего, оперативники сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта установили его личность и местонахождение. Им оказался 34-летний киевлянин. Во время обыска у мужчины изъяли телефон потерпевшего.

Следователи задержали подозреваемого в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщила полиция Киева.

Ранее во время конфликта нападавший нанес потерпевшему несколько ударов и открыто забрал у него деньги и документы, после чего скрылся. Полицейские задержали подозреваемого, жителя Хмельницкой области.

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