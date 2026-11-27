Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области ликвидировали в столице подпольную табачную фабрику полного цикла, мощность которой составляла до 20 тыс. пачек сигарет в месяц. Ориентировочная стоимость такой продукции — около 1,3 млн грн. В ходе следственных действий правоохранители изъяли продукцию, оборудование и сырье на сумму свыше 15 млн грн.

По данным следствия, группа лиц организовала промышленное производство сигарет без марок акцизного налога, маскируя их под продукцию известных мировых брендов.

Основную автоматизированную линию оборудовали в складском помещении гаражного кооператива, а для обеспечения работы цеха использовали промышленные генераторы и запасы сырья. Готовые сигареты для конспирации дополнительно фасовали и хранили в арендованных помещениях столичных многоэтажек.

В ходе одновременных обысков на производстве и в домах фигурантов правоохранители изъяли почти 25 тыс. пачек сигарет различных торговых марок без акцизной маркировки. Продукцию хранили в пачках, ящиках и zip-пакетах. Также изъяты 230 пачек с акцизными марками и девять мешков измельченного табака.

Кроме того, следователи обнаружили два автоматизированных станка для набивки и упаковки сигарет, 91 разноформатную машинку для скручивания табака, 4,2 тыс. бумажных гильз, черновые записи и мобильные телефоны, содержащие доказательства организации незаконного производства и сбыта.

В БЭБ отмечают, что организаторы пытались замаскировать деятельность цеха, используя гаражный кооператив и обычные квартиры.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины — незаконное изготовление подакцизных товаров по предварительному сговору группой лиц. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ОКПП «Киев» Госпогранслужбы (ДПСУ), а процессуальное руководство — прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Как сообщалось, 17 ноября БЭБ раскрыло в Житомирской области подпольное производство сигарет, которые изготавливались под видом продукции известных международных брендов. Ежемесячный теневой доход предприятия, по данным бюро, превышал 1 млрд грн.

По словам директора БЭБ Александра Цивинского, производственные мощности фабрики позволяли изготавливать до 300 тыс. пачек сигарет ежедневно, или до 9 млн пачек в месяц. Правоохранители изъяли две производственные линии, 123 тыс. пачек сигарет, 39 ящиков табака и имущество общей стоимостью более 120 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

24 ноября в Черниговской области правоохранители сообщили о раскрытии подпольного производства табака, организованного 35-летней жительницей Прилуцкого района. В ходе обысков у неё изъяли более 8 тонн табака и оборудование для его переработки. По данным следствия, женщина самостоятельно выращивала сырье, обрабатывала его и продавала готовую продукцию оптовыми партиями через почту.

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины раскрыли в Житомирской области масштабное подпольное производство табачных изделий, которое ежедневно выпускало до 300 тысяч пачек сигарет.

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