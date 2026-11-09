В Киеве мать заявила о похищении пятимесячного ребенка, отец отрицает обвинения

В Киеве разразился громкий семейный конфликт с участием общественной активистки, магистра мировой политики Оксаны Хомей и сотрудника IT-компании EPAM Ukraine Аркадия Сусла. Женщина утверждает, что бывший партнер силой забрал их пятимесячную дочь Анну, родившуюся 11 мая 2026 года. Мужчина же отрицает похищение и заявляет, что ребенок находится с ним.

По словам Оксаны Хомей, инцидент произошел днем 8 ноября. Сначала семья мирно гуляла в парке: вместе с женщиной и ребенком были ее мать, муж и его сестра. Однако по дороге домой ситуация обострилась.

Женщина утверждает, что отец ребенка намеренно провоцировал её на конфликт. Когда они подошли к дому, мужчина якобы силой схватил младенца, оттолкнул мать и сел в автомобиль, который ждал неподалеку. За рулем находился другой мужчина, которого, по предварительной информации, женщина считает дедушкой ребенка.

Пытаясь остановить автомобиль и вернуть дочь, Оксана Хомей пыталась препятствовать его движению и ложилась на капот. Однако водитель объехал ее, после чего машина уехала в неизвестном направлении.

Мать подчеркивает, что с самого рождения девочка ни на одну ночь не оставалась без неё, поэтому внезапная разлука может стать серьёзным стрессом для младенца.

В своём публичном посте женщина изложила хронологию событий и сообщила об обращении в правоохранительные органы.

«Сегодня, 8 ноября, отец Сусло Аркадий Васильевич, сотрудник EPAM Ukraine, забрал моего 5-месячного ребенка, Сусло Анну, 11.05.2026 года рождения, и увез в неизвестном направлении вместе с двумя соучастниками преступления. Мы живем отдельно с 6 сентября 2026 года в связи с постоянным психологическим домашним насилием с его стороны. После того как он затащил ребёнка, оттолкнув меня и обругав, он перестал отвечать на телефонные звонки. Я не знаю, где сейчас мой ребёнок и всё ли с ней в порядке», – заявила мать.

По словам Оксаны Хомей, её официальное обращение в полицию было зарегистрировано под номером ЕО № 97149 от 8 ноября 2026 года.

Женщина утверждает, что правоохранители уже зафиксировали обстоятельства систематического психологического, экономического и физического насилия. Кроме того, есть свидетель – сосед, который, по её словам, подтвердил полиции факт принудительного изъятия младенца, применения физического давления и присутствие других участников инцидента.

Оксана Хомей также заявляет, что её право проживать вместе с дочерью подтверждают официальные документы. Среди них:

заключение органа опеки и попечительства Шевченковского района Киева и акт обследования условий проживания;

справка от ОСМД, в которой зафиксировано постоянное местонахождение ребенка по адресу матери.

Женщина подчеркивает, что никогда не запрещала отцу видеться с дочерью. В подтверждение этого она предоставила переписку с Аркадием Суслом.

Оксана Хомей публично обратилась в Национальную полицию, ювенальную полицию, Министерство внутренних дел и к руководителю полиции Киева Дмитрию Шумейко. Она просит безотлагательно установить местонахождение младенца и вернуть девочку домой.

Журналисты позвонили Аркадию Суслу, чтобы узнать его позицию по поводу обвинений в похищении ребенка и применении силы.

Мужчина опроверг факт похищения и заявил, что дочь находится вместе с ним.

«Никакого похищения ребенка нет, ребенок находится у меня. Моя жена, видимо, чем-то больна, она постоянно всё перекручивает и манипулирует. Обратитесь в полицию, она предоставит вам официальную позицию по этому событию», — утверждает Аркадий Сусл.

На вопрос журналиста «Главкома», почему пятимесячного ребенка, который, по словам матери, никогда не расставался с ней, забрали таким образом, мужчина ответить отказался и повесил трубку.

В настоящее время продолжается регистрация материалов и проведение следственных действий.

Об инциденте Оксана Хомей сообщила в социальных сетях.

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