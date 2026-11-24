В Киеве к рождественско-новогодним праздникам установят главную елку страны высотой 18 метров. Ее украсят в традиционных для зимних праздников зеленых и красных цветах. Приглашают всех желающих принять участие в создании праздничной инсталляции.

Для оформления елки в этом году планируется использовать около 3 тысяч хвойных веток, а также игрушки зеленого и красного цветов.

Помочь в создании главного символа зимних праздников смогут все желающие. Волонтеры будут обрабатывать хвойные ветки, которые впоследствии закрепят на заранее подготовленном каркасе.

«Впереди много работы, и нам очень нужна ваша помощь! Вместе будем расправлять тысячи хвойных веточек, чтобы наша елка стала пышной и красивой», — призвал Добруцкий.

Концепция инсталляции этого года называется «Свет внутри». В то же время организаторы пока не раскрывают подробностей замысла и окончательного вида праздничного дерева.

«Поймёте всё сами, когда придёте на место и увидите её», – пояснил предприниматель.

Волонтеров будут ждать 27 и 28 ноября с 11:00 на Софийской площади. Присоединиться к работе можно будет в течение дня.

«Это прекрасная возможность стать частью новогодней истории страны. А когда главная елка засияет огнями, вы с гордостью сможете сказать своим детям, друзьям и родным: „Я тоже помогал её создавать!“», — отметил Игорь Добруцкий.

Открытие главной елки страны традиционно запланировано на 6 декабря, в День святого Николая.

Как и в предыдущие годы, праздничную инсталляцию установят на средства меценатов, без привлечения бюджетных средств Киева.

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Об этом рассказал президент компании Folk Ukraine, которая организует новогодние праздники в столице, Игорь Добруцкий.

Государственное предприятие «Леса Украины» планирует заготовить более 75 тысяч елок, сосен и пихт к зимним праздникам. Часть деревьев вырастили на специальных плантациях, остальные получат в ходе лесопользования. Когда именно начнут продавать новогодние деревья и сколько они будут стоить, пока неизвестно — эти вопросы еще согласовываются.

Сезонные площадки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений будут работать в столице до 31 декабря.

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