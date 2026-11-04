В Киеве определяют меру пресечения в отношении Валентины Молодой по делу о беспорядках в Петропавловской Борщаговке

В Печерском районном суде Киева выбирают меру пресечения Валентине Молодой, которую обвиняют в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины и распространении информации о расположении воинских подразделений в связи с участием в событиях в Петропавловской Борщаговке.

По данным прокурора, подозреваемая также оказывала услуги по «экстренной эвакуации» военнообязанных с территорий ТЦК и СП или военных частей с использованием автомобиля скорой помощи.

Источник: Радио Свобода.

Валентина Молодая распространила информацию о якобы незаконном удержании военнослужащих в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, она представилась владелицей компании «Мед-престиж». По данным журналистов, частная компания скорой помощи не работает с 2023 года. Её настоящий владелец сообщил, что автомобиль, прибывший на место инцидента, он продал ещё в 2024 году.

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Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.

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