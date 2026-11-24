В Киеве задержали пенсионера, который за 100 тысяч долларов обещал военнообязанному устроить его на работу в одно из дипломатических представительств иностранных государств. За такую должность мужчине якобы должны были предоставить освобождение от мобилизации, дипломатический паспорт и возможность беспрепятственно выезжать за границу.

По данным досудебного расследования, военнообязанный искал среди знакомых работу, которая предусматривала бы освобождение от мобилизации. Ему посоветовали обратиться к жителю Киева, который якобы имел отношение к дипломатической службе и занимался созданием нового департамента в Министерстве иностранных дел.

Во время разговора мужчина объяснил, что создание департамента в ближайшее время не планируется, однако впоследствии туда можно будет устроиться на работу. Вместо этого он предложил кандидату работу в одном из дипломатических представительств иностранных государств в Киеве.

Название учреждения обещали сообщить только после согласования кандидатуры будущего сотрудника.

Вместе с должностью мужчине якобы гарантировали:

освобождение от мобилизации;

дипломатический паспорт;

дипломатические номерные знаки;

возможность свободно выезжать за границу.

По предварительной договоренности, кандидатуру военнообязанного якобы уже проверили и одобрили.

Следующим этапом должна была стать передача оригиналов личных документов и первой части оговоренной суммы – 20 тысяч долларов.

Еще $80 тысяч мужчина должен был заплатить после официального оформления на работу. Общая сумма за обещанное трудоустройство составляла $100 тысяч.

Во время получения 20 тысяч долларов и документов военнообязанного мужчину, обещавшего трудоустройство, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры задержанному сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства. При этом окончательную правовую оценку действиям подозреваемого должен дать суд.

Об этом сообщили в прокуратуре.

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