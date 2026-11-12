В Киеве заметили редких белых ворон: орнитолог объяснил, почему они не являются альбиносами

В Киеве заметили необычных белых ворон, окрас которых привлек внимание горожан. Однако эти птицы не являются альбиносами — их особенность имеет другое научное объяснение. Речь идет о лейкизме — редком нарушении пигментации, при котором оперение теряет привычную окраску, но глаза остаются тёмными.

Учёный объяснил, чем лейкизм отличается от альбинизма, передаётся ли необычная окраска потомству и как к таким птицам относятся другие представители стаи.

По словам Андрея Бокотея, альбинизм и лейкизм — это разные виды нетипичной окраски, которые довольно редко встречаются в природе.

Альбинизм возникает из-за генетической мутации, в результате которой организм животного не вырабатывает пигмент, отвечающий за окраску оперения или шерсти. Такое явление может наблюдаться у представителей разных видов. Чаще всего необычно окрашенных особей замечают среди ворон, воробьев и грачей, поскольку этих птиц просто больше.

Орнитолог объяснил, что главное отличие альбиносов заключается в отсутствии пигментации не только оперения, но и глаз.

«И, собственно, альбиносы — это животные, у которых вообще отсутствует этот пигмент, из-за чего нет даже окраски роговицы глаза: просвечиваются кровеносные сосуды, и глаза выглядят красными. Животные, у которых роговица имеет типичный естественный цвет, но окраска оперения или шерсти отсутствует, могут иметь обесцвеченные конечности и т. п. — это лейкисты. Если в организме вырабатывается только желтый пигмент и животное имеет полностью желтую окраску, нетипичную для его вида, то это флавизм. Если в организме вырабатывается избыток пигмента, то животное будет значительно темнее, чем типичная окраска, или полностью черным — тогда это меланизм», — пояснил орнитолог.

Таким образом, белые вороны, замеченные в Киеве, страдают лейкизмом, а не альбинизмом. Именно поэтому их оперение светлое, а глаза сохраняют естественный темный цвет.

Появление птиц с необычной окраской — исключительно редкое явление. Андрей Бокотей отмечает, что альбинизм встречается особенно редко, а лейкизм также относится к редким природным особенностям.

В то же время в последние годы таких птиц стали замечать чаще. Это связано не обязательно с увеличением их количества, а с тем, что люди активнее фотографируют природу и наблюдают за птицами.

«Альбинизм — очень-очень редкое явление. Лейкизм — очень редкое, я бы так сказал. Вообще такие животные в природе встречаются исключительно редко. Просто сейчас многие люди фотографируют, многие занимаются наблюдением за птицами, и такие явления стали обнаруживать несколько чаще, чем раньше. Чаще всего они встречаются у животных, живущих рядом с человеком, а не за пределами населенных пунктов», — отметил Бокотей.

Причины появления нетипичной окраски могут быть разными. Среди возможных факторов профессор называет генетические мутации, особенности питания и влияние окружающей среды. Однако установить точную причину в каждом отдельном случае сложно из-за редкости таких явлений.

Теоретически необычная окраска может появиться и у последующих поколений. Однако на практике такие случаи встречаются нечасто.

«Нет, оно не передается генетически. Чисто теоретически это возможно, но на практике я таких случаев не знаю», — подчеркнул профессор.

Поэтому появление одной или даже нескольких белых ворон в Киеве не означает, что со временем количество таких птиц в столице обязательно увеличится.

Птицам с нетипичной окраской может быть сложнее выживать в природе. Прежде всего проблема заключается в том, что они более заметны для хищников и не могут так хорошо маскироваться среди других представителей своего вида.

По словам Андрея Бокотея, птицы с необычной окраской реже доживают до взрослого возраста из-за повышенного риска стать добычей хищников.

«Большинство животных или птиц имеют окрас, который делает их менее заметными в окружающей среде — они меньше бросаются в глаза хищникам. Конечно, у птицы полностью белого окраса риски выше. Хищнику, когда он охотится на птиц, например в стае, трудно сосредоточиться на том, какую именно схватить, потому что их много. Но когда в этой стае есть белое пятно, понятно, что ему легче сосредоточиться на ней», — пояснил орнитолог.

В то же время отношение других птиц к особям с лейкизмом может различаться. Одних необычных сородичей стая может атаковать, тогда как другие без проблем сосуществуют с обычными представителями своего вида.

Профессор привел примеры из коллекции Государственного музея естествознания во Львове, которую собирали на протяжении последних двух столетий. Там хранится около 157 птиц с нетипичной окраской, среди которых есть белые вороны, совы-альбиносы и лейкисты.

«В коллекции Государственного музея естествознания во Львове, которую собирали на протяжении последних двух веков, насчитывается около 157 птиц с необычной окраской. Там есть и белые вороны, совы-альбиносы, лейкисты. И на этикетке серой вороны с лейкизмом указано, что её заклевали другие вороны. Но известны и противоположные случаи: например, белые воробьи нормально жили в стаях с обычными птицами», — отметил учёный.

Сама по себе нетипичная окраска не лишает птиц способности нормально жить. По словам профессора, такие особи вполне жизнеспособны, а главная опасность для них — повышенная заметность для хищников.

Особенно это касается небольших птиц, в частности воробьев. Ястребам легче заметить белую особь среди обычной стаи.

У ворон естественных врагов меньше, поэтому риск, связанный с необычной окраской, для них не столь значителен. Таким образом, киевские белые вороны могут полноценно существовать в естественной среде, хотя их особенность создает дополнительные риски при встрече с хищниками.

Об этом рассказал профессор кафедры зоологии Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Бокотей.

Напомним, в Одесской области 26 октября заметили ласточек, которые до сих пор не улетели в теплые края. Орнитолог объяснил, что птицы могли остановиться для отдыха перед длительным перелетом, а задержаться их побудили теплая погода и наличие корма.

Ранее возле Чернобыля заметили стадо редких лошадей Пржевальского.

Тем временем в Николаеве поймали тигрицу, сбежавшую из вольера зоопарка.

Напомним, в Николаеве из вольера зоопарка сбежала амурская тигрица.

Ранее в Харькове из зоопарка сбежала обезьяна и гуляла по городу.

На украинско-словацкой границе фотоловушки зафиксировали тигра, сбежавшего из хозяйства в селе Стричава в Закарпатье.

Читай нас в