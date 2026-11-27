В Киеве руководителю одного из отделов Института геохимии окружающей среды НАН Украины было предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды. Должностное лицо было задержано при получении 2000 долларов за содействие аспиранту в защите научной работы.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева установлено, что аспирант готовился к защите научной работы и получению степени доктора философии.

По версии следствия, его куратор сообщил, что за подготовку рецензии на научную работу и дальнейшую помощь необходимо заплатить 2000 долларов. В противном случае, как утверждается, четыре года работы аспиранта могли не завершиться получением ученой степени.

Должностное лицо задержали непосредственно во время получения денег.

Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В Киевской области будут судить адвоката, организовавшего схему уклонения от военной службы за взятки.

Напомним, в Каменце-Подольском перед судом предстанет 52-летний житель Киева, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. За свои услуги он требовал 15 тысяч евро. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

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