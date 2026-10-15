В Киеве возобновились графики отключений электроэнергии после массированной атаки со стороны РФ

В Киеве энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением после массированной российской атаки. В четверг, 15 октября, в столице вновь начали действовать графики отключения света.

Проверить графики отключений электроэнергии жители столицы могут несколькими способами: в чат-боте ДТЭК, на официальном сайте компании или в приложении «Киев Цифровой». Также информация доступна на сайте YASNO и в мобильном приложении YASNO Mobile.

Накануне, 14 октября, в ДТЭК сообщали, что часть жителей правого берега Киева осталась без электроэнергии из-за аварии. В результате в столице ввели экстренные отключения света.

После стабилизации ситуации энергетики вернулись к применению графиков отключений. В то же время жителям Киева следует проверять актуальную информацию, поскольку режим электроснабжения может меняться в зависимости от состояния энергосистемы.

Вечером 13 октября Россия нанесла очередные удары баллистическими ракетами по Киеву. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина не получила от партнеров предупреждения о запуске ракет, а их обнаружили фактически на подлете к столице.

В ходе атаки была поражена ТЭЦ-4, а одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Утром Россия вновь атаковала баллистическими ракетами энергетические объекты Киева и Киевской области.

В результате российских обстрелов в столице погибли пять человек.

В ночь на 14 октября российские войска также нанесли массированный удар по Украине, применив 39 ракет различных типов, летящих к цели по баллистической траектории, и 128 беспилотников.

По имеющейся информации, силы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты и 90% российских беспилотников.

Киевляне могут узнать о запланированных отключениях электроэнергии с помощью следующих сервисов:

ДТЭК — на официальном сайте компании или в чат-боте.

«Киев Цифровой» — в мобильном приложении.

YASNO — на сайте компании.

YASNO Mobile — в мобильном приложении.

Жителям столицы рекомендуют следить за обновлениями от энергетиков и проверять график для своего адреса, ведь из-за последствий российских атак и аварийных ситуаций порядок отключений может меняться.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В результате ночного массированного удара РФ по критической инфраструктуре Киева, Киевской области и Харькова без электроснабжения остались не менее 600 тысяч потребителей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атака повредила 26 объектов электроэнергетики и четыре объекта нефтегазового комплекса.

В результате российской атаки часть Ровно и Ровенского района осталась без электроснабжения. Информация о масштабах отключения электроэнергии и причинах повреждения энергетической инфраструктуры пока не уточняется.

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