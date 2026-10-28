В Киеве на аукционе продали квартиру российского пропагандиста Артемия Лебедева

28 октября Фонд государственного имущества Украины провел несколько приватизационных аукционов, на которых продал государственные и подпадающие под санкции объекты на общую сумму 1,18 млрд грн. Среди проданного имущества — квартира российского пропагандиста Артемия Лебедева, расположенная в историческом центре Киева.

Так, состоялся онлайн-аукцион по продаже квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту Артемию Лебедеву. Квартира площадью 193,2 кв. м в историческом центре Киева, на ул. Саксаганского, была продана за 8,01 млн грн. За объект, конфискованный в пользу государства по решению ВАКС в рамках применения санкций, боролись два участника. Победитель аукциона должен в течение 25 рабочих дней со дня составления протокола оплатить стоимость актива и до заключения договора купли-продажи погасить задолженность за коммунальные услуги.

Также состоялся аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП «Завод порошковой металлургии», расположенного в городе Бровары Киевской области. Победное предложение составило 275 млн грн. С учетом НДС в размере 55 млн грн общая сумма, которую должен уплатить победитель, составляет 330 млн грн. Победитель должен в течение 20 рабочих дней со дня составления протокола оплатить стоимость объекта. Также он должен обеспечить выполнение предусмотренных условиями приватизации обязательств, в частности по погашению задолженности предприятия по заработной плате и перед бюджетом.

В ходе торгов цена единого имущественного комплекса ГП «Научный селекционно-генетический центр рыбоводства» в Киеве выросла в 302 раза. За право приобрести государственный актив боролись 10 участников. При стартовой цене в 297,77 млн грн победное предложение достигло 90 млн грн. С учетом НДС в размере 18 млн грн общая сумма, которую должен уплатить победитель, составляет 108 млн грн. Победитель аукциона должен оплатить стоимость объекта в течение 20 рабочих дней со дня составления протокола. Покупатель также обязан выполнить условия приватизации, в частности погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества в Facebook.

В 2023 году Кабинет министров передал две квартиры в Киеве и другое имущество российского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева в управление Фонда госимущества (ФГМ).

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