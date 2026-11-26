В Киеве мошенники, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины, выманили у 57-летней женщины 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро под предлогом проверки её сбережений. Общая сумма ущерба превышает 2,7 млн гривен.

Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева 26-летнему киевлянину сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

По данным следствия, неизвестные позвонили 57-летней киевлянке и, представившись сотрудниками СБУ, сообщили, что в отношении нее якобы ведется расследование. Женщину попросили написать объяснение, а также передать все имеющиеся сбережения для проверки. Мошенники заверили потерпевшую, что после проверки вернут деньги в тот же день.

Впоследствии к женщине приехал мужчина, подрабатывающий доставкой суши. Он назвал кодовые цифры и забрал пакет с деньгами. Внутри находились 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро — личные сбережения киевлянки и средства, полученные от продажи недвижимости.

После этого мужчина перечислил часть похищенных денег на криптокошелек, а остальное — на банковский счет.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным мошенничествам и устанавливают всех лиц, которые могли участвовать в преступной схеме.

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