В Киеве мошенники запугали пенсионера, обвинив его в связях с врагом, и выманили у него 1000 долларов

В Киеве правоохранители задержали 22-летнего мужчину, который выступал в роли курьера в мошеннической схеме. Злоумышленники запугали 84-летнего пенсионера якобы подозрением в сотрудничестве со страной-агрессором и под предлогом проверки забрали все его сбережения — 1000 долларов. Полицейские изъяли деньги и вернули их владельцу.

В ходе расследования правоохранители установили, что 84-летнему киевлянину позвонил неизвестный, представившийся сотрудником СБУ. Собеседник заявил, что приобретенные пенсионером через интернет лекарства якобы происходят из страны-агрессора. Из-за этого мужчина якобы мог попасть под подозрение в сотрудничестве с врагом.

Под предлогом проверки происхождения средств мошенник убедил пенсионера передать наличные. Он заверил, что это поможет избежать обыска в его квартире.

Для получения денег мошенник пообещал прислать к дому потерпевшего доверенное лицо. С ним мужчина должен был встретиться у подъезда, назвать заранее согласованный код-пароль и передать средства, которые ему якобы впоследствии вернут.

В назначенное время к пенсионеру пришел 22-летний киевлянин, который исполнял роль курьера. После того как пожилой мужчина передал ему конверт со всеми сбережениями — 1000 долларов, — оперативники и следователи полиции Киева задержали молодого человека в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый должен был перечислить полученные деньги на криптокошелек, указанный сообщниками. За выполнение этой работы ему обещали 300 долларов вознаграждения.

Следователи изъяли наличные и вернули их законному владельцу.

Следователи Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — пособничество в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

В то же время в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщила полиция Киева.

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