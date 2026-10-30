В пятницу, 30 октября, из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве и четырёх областях временно осталась без электроснабжения.

Отключение электроэнергии зафиксировали в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Некрасов рассказал, что после массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области без электроснабжения остаются более 190 тысяч потребителей. Имеются серьезные повреждения оборудования. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры и части потребителей. Работы продолжаются.

Из-за повреждений оборудования в Днепропетровской области вынужденно применяются аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики там пока не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

О применении ограничений

В Минэнерго сообщили, что 30 октября вследствие сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в некоторых регионах страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге, посвященном оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 30 октября.

Напомним, что из-за аварии на правом берегу Киева временно не действуют графики отключений света.

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«ДТЭК» Ахметова продолжает инвестировать в энергетику Украины, несмотря на российские атаки.

За неделю энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 1,2 млн семей

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