В Шевченковском районе Киева накануне Дня памяти жертв голодоморов открыли мемориальный знак в честь британского журналиста валлийского происхождения Гарета Джонса, который одним из первых рассказал миру правду о голоде в Украине. Памятник установили на одноимённой улице по адресу Гарета Джонса, 12.

Памятник изготовлен из валлийского сланца — того самого материала, из которого построено здание парламента Уэльса. Камень доставили в Украину в начале этой недели.

Инициатива увековечить память журналиста возникла около года назад после обращения представителей парламента Уэльса в Киевский городской совет. В церемонии открытия приняли участие представители украинской и британской сторон, в частности посол Великобритании в Украине Нил Кромптон.

Дипломат подчеркнул, что история Гарета Джонса объединяет Украину, Великобританию и Уэльс. Его журналистские материалы и биография также в своё время вдохновили Джорджа Оруэлла на осмысление того, как советский режим скрывал правду.

Представитель парламента Уэльса Мик Антонив отметил, что публикации Джонса в 1930-х годах помогли миру узнать о преступлениях коммунистического режима. Памятник должен напоминать об этих трагических страницах истории и одновременно символизировать поддержку Украины.

Источник: Киевская городская государственная администрация.