Компания Autostrada возобновит ледовую арену Шалетт, поврежденную российским ударом.

Компания Autostrada приступит к восстановлению ледовой арены «Шалетт» в Киеве, которая была повреждена в результате российского баллистического удара в ночь на 19 октября. Это единственный каток в столице, соответствующий стандартам для проведения профессиональных соревнований и тренировок по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. На арене базируется детско-юношеская спортивная школа «Крижинка», работают спортивные секции, а также тренируются профессиональные и любительские команды.

Ежедневно дети выходят на лед, чтобы развивать свои навыки, становиться сильнее и достигать спортивных целей. В компании подчеркнули важность сохранения этих возможностей для юных спортсменов, поэтому решили присоединиться к восстановлению арены.

В результате атаки здание понесло значительные разрушения: уничтожено более 400 метров торцевой части высотой 12 метров, повреждено остекление, входная группа и внутренние помещения.

«Команда Autostrada уже работает на объекте: мы проводим техническое обследование, определяем объемы необходимых работ и приступаем к ремонту поврежденных конструкций. Планируем как можно скорее возобновить полноценную работу арены, чтобы дети вернулись к тренировкам, развивали свои таланты и достигали высочайших спортивных результатов. Убежден, что в это сложное время особенно важно сохранить для детей пространство, где они могут просто быть детьми — реализовывать свои таланты, заниматься любимым делом и испытывать счастливые мгновения детства», — говорится в сообщении. Об этом сообщил генеральный директор и основатель Autostrada Максим Шкиль. Видео: Россия повредила арену сборной Украины по фигурному катанию в Киеве. Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя. В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях. США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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