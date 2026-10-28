В Киеве военные обещали снять мужчину с воинского учета за 30 тысяч долларов
В Киеве двум военнослужащим было предъявлено подозрение в организации незаконного снятия военнообязанного с воинского учета по состоянию здоровья за 30 тысяч долларов, а также в содействии самовольному покиданию воинской части. Еще одному военнослужащему, который после лечения не вернулся к месту службы, также объявили подозрение.
По данным следствия, в августе 2026 года двое подозреваемых организовали перевозку военнослужащего, находившегося на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений Житомирской области, в Киев.
После этого мужчина без уважительных причин не вернулся к месту службы и уклонялся от выполнения служебных обязанностей.
Следствие считает, что подозреваемые содействовали военнослужащему в уклонении от прохождения военной службы. Кроме того, один из них самовольно покинул воинскую часть.
В другом эпизоде, по версии следствия, военнослужащие, имевшие связи с должностными лицами территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и военно-медицинских комиссий (ВМК), предложили военнообязанному организовать его незаконное исключение из воинского учета по состоянию здоровья.
Стоимость такой услуги составляла 30 тысяч долларов. Для реализации схемы подозреваемые содействовали оформлению в медицинских учреждениях столицы документов с ложными сведениями о госпитализации мужчины, его лечении и диагнозах.
Речь идет о выписке из истории болезни и консультативном заключении, которые планировали использовать для прохождения ВЛК. По замыслу фигурантов, документы должны были стать основанием для признания мужчины негодным к военной службе и последующего снятия с воинского учета.
Сначала подозреваемые получили 5 тысяч долларов аванса, а остальную сумму — 25 тысяч долларов — должны были получить после завершения оформления документов.
В октябре 2026 года, по данным прокуратуры, во время получения второй части неправомерной выгоды двух военнослужащих разоблачили и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Их действия квалифицировали по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- часть 5 статьи 27, часть 4 статьи 368 — пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- часть 5 статьи 27, часть 5 статьи 407 — пособничество в неявке военнослужащего вовремя на службу в условиях военного положения.
Одному из подозреваемых дополнительно инкриминируют самовольное оставление места службы в условиях военного положения по части 5 статьи 407 УК Украины.
Кроме того, подозрение по этой же статье было предъявлено военнослужащему, который после лечения не вернулся в воинскую часть.
Всем троим военнослужащим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению должностных лиц ТЦК, СП и ВЛК, которые могли быть причастны к организации незаконной схемы.
Досудебное расследование проводит Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
В то же время, в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
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