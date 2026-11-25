24 ноября в Киеве задержали старшего солдата дисциплинарного батальона Военной службы правопорядка, которого подозревают в получении 9 тысяч долларов за содействие в переводе военнослужащего в тыловое подразделение. За такую сумму он обещал помочь избежать дальнейшего выполнения боевых задач.

О задержании сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины. Согласно материалам уголовного производства, фигурант предлагал содействовать переводу военнослужащего, проходившего базовую общевойсковую подготовку, в батальон почетного караула.

Задержание произошло в ходе операции по пресечению преступления. Операцию провели представители Управления внутренней безопасности в ВСУ Главного управления ВСП совместно с сотрудниками СБУ и ДБР под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны.

По предварительным данным, задержанный также заявлял о возможности влиять на должностных лиц с целью перевода военнослужащих в тыловые подразделения, снятия статуса самовольного оставления части (СОЧ) и содействия в получении бронирования за деньги.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают возможный круг причастных лиц. Решается вопрос о предъявлении военнослужащему уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием, а также об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ВСП подчеркнули, что очищение службы от недобросовестных лиц является одним из приоритетов руководства. Там также заявили о недопустимости использования служебного положения и якобы личных связей для собственного обогащения.

В Киевской области будут судить адвоката, организовавшего схему уклонения от военной службы за взятки.

Напомним, в Каменце-Подольском перед судом предстанет 52-летний житель Киева, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. За свои услуги он требовал 15 тысяч евро. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о вымогательстве и получении военнослужащими неправомерной выгоды от представителей предприятия. Деньги вымогали за беспрепятственное принятие военной частью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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