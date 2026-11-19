Правоохранители обнаружили 11 металлических резервуаров с жидкостями, пахнувшими бензином, дизельным топливом и спиртом.

Также на территории находились промышленные насосы и оборудование для перекачки топлива.

Всего изъяли около 50 тысяч литров жидкостей. Экспертиза подтвердила, что отобранные образцы бензина не соответствуют государственным стандартам.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте изъятого топлива и оборудования. В настоящее время правоохранители устанавливают владельцев нефтебазы и выясняют, кому и как продавали топливо.

Источник: Киевская городская прокуратура.

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