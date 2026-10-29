В Киеве полиция проводит проверку в связи с ненадлежащим поведением водителя общественного транспорта, который, по словам пассажирки, оскорблял её из-за того, что она воспользовалась льготой на проезд.

О конфликте между женщиной и перевозчиком правоохранители узнали накануне во время мониторинга социальных сетей. Полицейские установили автора поста и опросили её.

Как выяснилось, женщина является матерью полицейского, погибшего на войне. У неё есть соответствующее удостоверение, дающее право на бесплатный проезд в общественном транспорте. По словам киевлянки, водитель каждый раз выражал недовольство из-за использования льготы и оскорблял её. В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства инцидента.

По данным правоохранителей, указанный водитель систематически нарушает правила дорожного движения, в частности за превышение допустимых ограничений скорости, покидание места ДТП, нарушение правил использования ремней безопасности, а также за управление маршрутным такси, имеющим технические неисправности.

Полицейские Шевченковского управления полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам чего действиям мужчины будет дана соответствующая правовая оценка.

Кроме того, будет инициирована дополнительная проверка законности осуществления перевозок соответствующим перевозчиком, в частности соблюдения лицензионных условий и других требований законодательства. Об этом сообщает Полиция Киева. КГГА создаст базу данных водителей-нарушителей в общественном транспорте. Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен: кто сможет ездить бесплатно. В июле часть киевлян лишилась права на бесплатный проезд Украинцам отменили ограничения на монетизацию льготного проезда в транспорте

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