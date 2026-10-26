В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 8 тысяч человек

В течение 43-й недели 2026 года в Киеве зарегистрировали 7 570 новых случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Об этом сообщили в ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний МЗ».

Уровень заболеваемости составил 256,4, что на 53,1% ниже среднего показателя интенсивности. В то же время по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 3% — преимущественно из-за увеличения заболеваемости среди детей. За отчетный период заболели 4 200 детей.

Заболеваемость среди взрослых снизилась на 1,2% — заболели 3 370 человек.

Среди школьников зарегистрировано 2 245 случаев.

На COVID-19 заболели 9 взрослых.

В медицинские учреждения были госпитализированы 38 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 22 ребенка. Среди больных COVID-19 госпитализированы 4 взрослых.

За неделю летальных исходов не зарегистрировано.

Напоминаем, что вакцинация остается самой надежной защитой от тяжелого течения COVID-19 и гриппа.



Об этом сообщает КГГА.



В Украине пока нет всплеска гриппа — вирусолог.



В Украине и ряде стран Европы наблюдается задержка поставок вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 годов. В Центре общественного здоровья пояснили, что это связано с обновлением рекомендаций ВОЗ относительно состава препаратов по всем трем компонентам, а также со сложностями в производстве и контроле качества.



В Украине начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2026–2027 годов, который продлится до 23 мая 2027 года.

В Украине уже 115 тысяч граждан прошли бесплатный скрининг здоровья в рамках государственной программы, которая позволяет выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем еще на ранних этапах.

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