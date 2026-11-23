В Киеве в течение 47-й недели было зарегистрировано 7 744 новых случая заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19, что на 5,9 % больше, чем на предыдущей неделе, хотя общий показатель (262,3) остается на 52% ниже среднего уровня интенсивности.

Об этом сообщили в ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний МЗ».

Рост заболеваемости наблюдался как среди детей (4 153 случая), так и среди взрослых (3 591 случай), а среди школьников заболеваемость повысилась на 13,1% — до 2 230 случаев. В то же время количество выявленных случаев COVID-19 сократилось до 20 (в том числе 10 детей), госпитализаций из-за коронавируса не было, а пациентов в реанимации и отделениях интенсивной терапии не зафиксировано.

Общий уровень госпитализации вырос до 62 человек, среди которых 38 детей в возрасте до 17 лет, при этом летальных исходов от осложнений с начала эпидемического сезона не зарегистрировано, а специалисты напоминают о важности вакцинации для предотвращения тяжелого течения болезни.

Источник: КГГА.

В Украине пик заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 в этом эпидсезоне ожидается ориентировочно в конце января — начале февраля, заявил в эфире главный государственный санитарный врач Александр Чепурный.

В Украине и ряде стран Европы наблюдается задержка поставок вакцин против гриппа на эпидсезон 2026–2027 годов. В Центре общественного здоровья пояснили, что это связано с обновлением рекомендаций ВОЗ относительно состава препаратов по всем трем компонентам, а также со сложностями в производстве и контроле качества.

С начала эпидемического сезона, 28 сентября, ОРВИ заболели более 307 тысяч украинцев. При этом этот показатель на 20,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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