В Киеве вместо ледовой арены «Крыжинка» хотели построить торговый комплекс: полиция раскрыла схему

В Киеве правоохранители раскрыли схему по подделке документов, с помощью которых планировалось изменить целевое назначение земельного участка под ледовой ареной «Крижинка» и построить там торгово-офисный комплекс. Двум участникам сделки было предъявлено подозрение.

По версии следствия, к схеме причастны директор компании, ранее приобретшей здание ледовой арены, и инженер-землеустроитель. Они сфальсифицировали документацию по землеустройству, чтобы реализовать планы по изменению назначения участка.

Правоохранители установили, что в 2021 году частная компания, специализирующаяся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, приобрела здание крытого катка «Крижинка» общей площадью более 2 400 квадратных метров. При этом земельный участок под сооружением не был передан предприятию в собственность или пользование.

С целью построить на месте спортивного сооружения торгово-офисный комплекс для коммерческого использования директор общества привлек к сделке инженера-землеустроителя. Соучастники подготовили техническую документацию на земельный участок площадью почти 0,3 гектара, внеся в нее недостоверные сведения.

В частности, фигуранты безосновательно указали предприятие в качестве законного землепользователя и изменили целевое назначение земли — вместо эксплуатации спортивного объекта указали строительство и обслуживание административно-офисных зданий.

В итоге директор предоставил необходимые исходные документы и согласовал поддельный проект, а инженер заверил сфальсифицированную документацию квалифицированной электронной подписью и подал её в Государственный земельный кадастр.

Таким образом, по данным правоохранителей, участники схемы пытались создать документальные основания для дальнейшего коммерческого использования недвижимости и земли, на которой расположена ледовая арена.

Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка официального документа по предварительному сговору группой лиц и использование заведомо поддельного документа. За содеянное правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Об этом сообщает Полиция Киева. Правоохранители раскрыли схему с поставкой некачественной формы для Нацгвардии. СБУ и Нацполиция раскрыли семь схем уклонения от мобилизации

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