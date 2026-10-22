В Киеве запускают дополнительные рейсы Kyiv City Express из-за ограничений на Южном мосту

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы Kyiv City Express, которые будут связывать левый и правый берега Киева. Такое решение было принято из-за затруднений с движением по Южному мосту.

Согласно сообщению в Telegram-канале, первый дополнительный рейс от станции «Почайна» (пересадка с «синей» ветки метро) в направлении Троещины отправляется в 16:56, а из «Выдубичей» (пересадка с «зеленой» ветки метро) в направлении Березняков — в 18:02.

Начиная с 16:40, интервалы между рейсами с правого берега на левый будут составлять от 15 минут.

В целом соответствующие поезда будут курсировать по полукольцу Киев-Демеевский – Выдубичи – Березняки – Дарница – Русановка – Левобережная – Никольская Слободка – Воскресенка – Радужный – Почайна и в обратном направлении.

«Таким образом, киевляне получат дополнительное сообщение по обоим мостам — Южному и Северному», — подчеркнул заместитель министра.

Отмечается, что билеты на поезда доступны в приложении «Укрзализныци».

Как сообщалось, в Киеве из-за атаки врага на столицу ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег.

Мэр города Виталий Кличко добавил, что в результате обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.

Об этом говорится в сообщении заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Владимира Шемаева.

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