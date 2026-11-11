В Киеве задержали мужчину, который за 50 тысяч долларов обещал снять с воинского учета

32-летний киевлянин уверял, что имеет связи с высокопоставленными чиновниками и может решить вопросы, связанные с военной службой.

За 50 тысяч долларов он обещал помочь получить статус негодящего к военной службе с последующим снятием с воинского учета или договориться о переводе военнослужащего в часть в Киевской области, которая не участвует в боевых действиях.

Для убедительности мужчина использовал поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов и фотографии с политиками и известными людьми.

Его задержали во время получения денег. Суд поместил подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,5 млн грн.

Источник: Киевская городская прокуратура

Тем временем в Хмельницкой области начали досудебное расследование после инцидента с проникновением группы людей в частный дом. Видео происшествия ранее распространили в сети.

В Кривом Роге бывшему сотруднику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в вымогательстве 28 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал не сообщать правоохранительным органам о самовольном оставлении военной части мужчиной, а также помочь ему избежать уголовной ответственности и уволиться со службы по состоянию здоровья.

Ранее в Черкасской области военнослужащему Военной службы правопорядка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц. По версии следствия, он вымогал 5 тысяч долларов за помощь в уклонении от ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и возможность проходить службу в тылу.

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