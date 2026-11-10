В Киеве женщину приговорили к тюремному заключению за хранение наркотиков с целью сбыта
В Киеве суд признал виновной 34-летнюю местную жительницу в незаконном хранении с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах. Женщина хранила PVP, амфетамин и 4-ММС (4-метилметкатинон).
Обвинение по делу поддерживали прокуроры Голосеевской окружной прокуратуры города Киева.
Действия обвиняемой квалифицировали по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах.
Суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование проводили следователи Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Кроме того, 26-летнего жителя Хмельницкого, который был участником организованной группы по продаже наркотиков, приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен на основании соглашения о признании вины, заключенного с прокурором.