В Киеве вновь открылся гипермаркет Auchan, пострадавший в результате российского нападения

Гипермаркет Auchan в торгово-развлекательном комплексе «Проспект» в Киеве возобновил работу после российского обстрела, произошедшего 26 октября. При этом в помещении магазина до сих пор продолжаются восстановительные работы.

«Мы сделали все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазина и вернуть вам доступ к любимым продуктам и товарам для повседневных нужд», — отметили в компании.

В настоящее время в помещении магазина продолжают проводиться восстановительные работы, поэтому часть услуг и удобств для посетителей остается временно ограниченной.

Об этом сообщила пресс-служба Auchan.

Напомним, что в Киеве в результате российского нападения был поврежден магазин Auchan в ТРК «Проспект».

Минэнерго сообщило о новых отключениях электроэнергии в шести областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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