В Киевской области 28 октября будут действовать графики отключения электроэнергии продолжительностью до 8 часов

В среду, 28 октября 2026 года, на территории Киевской области будут действовать стабилизационные графики отключения электроэнергии. Введение ограничений обусловлено последствиями систематических атак РФ на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Согласно обнародованному расписанию, отключения затронут все очереди потребителей региона:

очередь 1.1 – электричества не будет с 06:00 до 08:30 и с 13:30 до 17:30;

очередь 1.2 – с 06:00 до 08:30 и с 13:30 до 17:30;

очередь 2.1 – с 13:30 до 21:00;

очередь 2.2 – с 06:00 до 08:30 и с 13:30 до 17:30;

очередь 3.1 — с 09:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;

очередь 3.2 — с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;

очередь 4.1 – с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;

очередь 4.2 – с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;

очередь 5.1 – с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;

очередь 5.2 – с 10:00 до 17:30;

очередь 6.1 — с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;

очередь 6.2 – с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00.

Источник: ДТЭК.

В среду, 28 октября, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут введены с 06:00 до конца суток. Причина — последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах. 26 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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