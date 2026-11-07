В Киевской области введены экстренные отключения, графики не действуют — ДТЭК
В Киевской области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения. Это произошло после сообщения компании «ДТЭК» о серьезных повреждениях их объектов в Киевской области 7 ноября в результате атак российских террористов.
«По распоряжению «Укрэнерго» введены экстренные отключения. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале», — об этом сообщает ДТЭК в своём Telegram-канале.
Графики на 7 ноября выглядят следующим образом:
Напомним, что российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района обесточена, а восстановление электроснабжения займет длительное время.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 ноября об ударе россиян по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом.
Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.