В КМВА оценивают повреждения Южного моста; говорить о возобновлении движения пока рано

Сроки возобновления движения по Южному мосту в Киеве и запуска метро на левый берег пока не определены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В настоящее время специалисты обследуют инфраструктуру и оценивают повреждения, которые она получила в результате ночной российской атаки. До завершения этой работы говорить о конкретных датах возобновления движения пока рано.

Что известно?

«Пока ещё рано говорить о сроках восстановления, поскольку эксперты на местах оценивают состояние дорожного полотна с точки зрения безопасности движения автотранспортных средств, которые будут проезжать по мосту. Также оцениваются повреждения метрополитена. Пока нет выводов, ожидаем их в ближайшее время», — отметила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп.

После получения выводов будет принято решение о полном или частичном возобновлении движения по Южному мосту.

«Также будет принято решение о возможности запуска метрополитена в направлении левого берега столицы. Поскольку сейчас поезда «зеленой» ветки метро курсируют исключительно между станциями «Сырец» и «Выдубичи», — добавила Поп.

Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона.

Напомним, что в Киеве перекрыли Южный мост: как объехать участок на легковых автомобилях и грузовиках.



В результате ракетного удара в Киеве повреждены Южный мост и метро.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи.

В Киеве обстрел баллистическими ракетами повредил два медицинских учреждения, есть погибший.

Киев атакуют баллистическими ракетами, на левом берегу прогремело пять взрывов.

Видео: в Киеве в результате удара баллистической ракетой повреждена станция метро «Лесная».

Читай нас в