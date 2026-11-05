В Комышувасе нашли живой 56-летнюю женщину, которую считали пропавшей без вести после авиаудара

Правоохранители разыскали живой и невредимой 56-летнюю жительницу поселка Комишуваха Запорожской области, с которой родственники потеряли связь после российского авиаудара 2 ноября.

В Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области 5 ноября сообщили, что заявление об исчезновении гражданки поступило от ее близких, после чего полицейские установили ее местонахождение. По данным правоохранителей, женщина не получила ранений, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: Укринформ.

Напомним, в Комышувасе продолжаются четвертые сутки аварийно-спасательных работ. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела 42 погибших. В настоящее время продолжается идентификация неопознанных тел.

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Семьи погибших в результате российской атаки на Комишуваху Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

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