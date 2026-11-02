В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке
В Петропавловской Борщаговке в Киевской области расположен временный пункт дислокации воинской части 3121 Национальной гвардии Украины, входящей в состав 1-го корпуса НГУ «Азов». Именно возле этого военного городка 2 ноября собрались гражданские лица после распространения в соцсетях непроверенной информации о якобы пытках военнослужащих.
По информации корпуса, люди требовали выдать им мобилизованных военных, находившихся на территории объекта. После отказа гражданские лица заблокировали работу военного городка и пытались незаконно проникнуть внутрь.
На место прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко. Он лично провел родственников некоторых военнослужащих на территорию военного объекта и показал условия, в которых находятся мобилизованные, а также военные, задержанные после самовольного оставления части (СОЧ). Они ожидают распределения по воинским частям и дальнейшего прохождения службы.
В корпусе «Азов» также сообщили, что четверо военнослужащих, задержанных после СЗЧ, имели травмы. Их направили в госпиталь для обследования.
Командование Нацгвардии совместно с правоохранительными органами контролирует расследование инцидента. Если будут установлены факты незаконного применения насилия на территории военного городка, виновные понесут наказание.
В корпусе «Азов» подчеркнули, что осуждают любые неправомерные действия в отношении военнослужащих Национальной гвардии. В то же время там призвали граждан не препятствовать работе воинских частей и доверять официальным сообщениям Сил обороны и правоохранительных органов.
Об этом сообщили в официальном заявлении 1-го корпуса НГУ «Азов».
Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.
Командующий Нацгвардией подтвердил факт удержания вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.
Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены.
Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.