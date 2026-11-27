Во временно оккупированном Крыму после масштабного отключения электроэнергии накануне вновь ввели отключения электроэнергии. Продолжительность ограничений составляет от трёх до шести часов.

В то же время в Севастополе графики отключений до сих пор не действуют из-за дефицита электрической мощности.

«В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения в связи с проведением необходимых противоаварийных работ на федеральных электросетях за пределами региона», — говорится в сообщении «Севастопольэнерго».

Также в Евпатории сообщили о приостановке движения трамваев. Впоследствии движение возобновили.

Об этом сообщает Суспильне Крым со ссылкой на оккупационные предприятия «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго».

В Крыму жалуются на блэкаут из-за аварии за пределами полуострова.

В оккупированном Крыму представители транспортных компаний призвали создать трехмесячные запасы продовольствия из-за риска затруднений с перевозками по трассе Р-280 «Новороссия», которая пролегает по временно оккупированным территориям Украины и служит основным сухопутным коридором на полуостров.

Жители временно оккупированной Крестовки (бывшее Кировское) в Донецкой области пожаловались на отсутствие отопления и длительные отключения электроэнергии, из-за чего температура в квартирах упала до 12–13 градусов. По словам местных жителей, отопительный сезон в городе до сих пор не начался, а свет в течение шести суток подавался в общей сложности около шести часов.

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