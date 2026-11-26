Временно оккупированный Крым 26 ноября полностью остался без электроснабжения в результате аварии, произошедшей за пределами полуострова, сообщили оккупационные предприятия «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго».

В Севастополе о полном отключении электричества сообщили в 12:49 по киевскому времени после утренних предупреждений о снижении напряжения в сети, а часть Керчи из-за перебоев с электричеством также осталась без отопления.

Из-за отключения света в Симферополе троллейбусы заменили на маршрутки, в Евпатории остановили движение трамваев, а жителей призвали отключить электроприборы от розеток до стабилизации ситуации. Накануне, 25 ноября, оккупационные власти уже объявляли об ограничении подачи электроэнергии на полуострове на срок до 10 дней в связи с проведением противоаварийных работ.

Источник: Суспильне Крым.

В оккупированном Крыму представители транспортных компаний призвали создать трёхмесячные запасы продовольствия из-за риска затруднения перевозок по трассе Р-280 «Новороссия», которая пролегает через временно оккупированные территории Украины и служит основным сухопутным коридором на полуостров.

Жители временно оккупированной Крестовки (бывшее Кировское) в Донецкой области пожаловались на отсутствие отопления и длительные отключения электроэнергии, из-за чего температура в квартирах упала до 12–13 градусов. По словам местных жителей, отопительный сезон в городе до сих пор не начался, а свет в течение шести суток подавался в общей сложности около шести часов.

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