В Кропивницком на могиле погибшего воина установили памятник с надписями на русском языке

В Кропивницком на могиле погибшего украинского военнослужащего Ивана Петухова установили памятник с надписями на русском языке. На это обратила внимание местная жительница Инга Дудник, входящая в рабочую группу по вопросам обустройства Аллеи памяти на Дальневосточном кладбище.

Женщина заметила надписи, когда пришла навестить могилу своей дочери, погибшей в войне против России. Русский язык на памятнике павшему защитнику вызвал возмущение среди семей погибших воинов.

Языковое законодательство

На надгробиях мемориальных военных кладбищ, которые обустраиваются и содержатся за счет местных бюджетов, согласно Закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» может использоваться только украинский язык, рассказала представительница Уполномоченного по защите государственного языка Елизавета Сачура. В то же время, по её словам, действие закона не распространяется на надписи на надгробиях других кладбищ, которые заказывают семьи за собственные деньги.

«Конечно, мы с большим уважением относимся и к этим людям, и к тому, кто отдал свою жизнь за нас. Мы не имеем права здесь диктовать какие-то условия, но сегодня закон единый для всех. И поскольку секторы захоронений военных — это компетенция местных органов власти, то, наверное, нужно все-таки смотреть с этой стороны. Когда речь идет о том, что это публичное пространство, что это захоронение, которое обустраивают местные власти и куда люди действительно приходят почтить память этих людей, отдать дань уважения горожане, то, конечно, закон должен действовать».

«Это вызывает негативную реакцию у людей, которые приходят к своим родным»

Инга Дудник рассказала, что памятник на могиле Ивана Петухова – единственный в секторе военных захоронений Дальневосточного кладбища с надписями на русском языке.

«Памятник подписан на языке тех, кто убил этого человека. А рядом лежат сотни парней и девушек, которых тоже убила Россия. Я точно знаю, на каком языке отдали приказ об обстрелах, от которых погибла моя дочь. И я точно знаю, на каком языке говорили те, кто этот приказ выполнил. Поэтому, на мой взгляд, недопустимо на аллее захоронений ставить памятники, где надписи делаются на русском языке. Это, прежде всего, травмирует тех людей, которые приходят к своим родным и близким, похороненным на аллее почетных захоронений. Это мемориальный комплекс, в который будут приходить наши дети, наши внуки, наши правнуки. Возникает вопрос: как нашим внукам и правнукам объяснить, что на аллее, где похоронены люди, погибшие от рук российских захватчиков, памятник подписан на русском языке?»

Всего в секторе, где похоронили Ивана Петухова, сейчас 860 могил. Аллею памяти защитников и защитниц там обустраивают в соответствии с проектом, утвержденным городским советом, с памятниками установленного образца, сказала Инга Дудник.

«Если бы этот памятник стоял не на аллее почетных захоронений — пишите на любом языке. Это аллея почетных захоронений, там должен быть единый стандарт».

«Поддержала позицию сына»

Выбор русского языка на могиле сына был осознанным решением семьи, объяснила мама Ивана Петухова Элла (здесь и далее её прямая речь переведена с русского, — ред.).

«Что я хотела этим сказать? У моего сына была такая позиция. Он говорил: «Я сознательно пошёл защищать суверенитет Украины и общался там на русском с ребятами». Он не переходил на украинский. Это лишний раз доказывает, что защищают не только украиноязычные украинцы, но и русскоязычные. Мой сын, русскоязычный, пошел защищать и погиб, как и все. Это его позиция, и я его в этом поддерживаю».

Иван Петухов родился в 1991 году в городе Желтые Воды Днепропетровской области. В 2000-х семья переехала в Кропивницкий. До полномасштабного вторжения Иван получил образование и работал в Кропивницком. На войну ушёл добровольцем, рассказала его мама.

«Он окончил КРАУСС в Кривом Роге — Летную академию. Он был штурманом-пилотом. И окончил горнорудный техникум в Кривбассе. А работал сигналистом на Ингульской шахте. Когда началось полномасштабное вторжение, мой сын добровольно ушел 27 февраля. Это было в воскресенье. Мы даже не знали, что он в 9:00 ушёл. Потом позвонил: «Принеси мне документы и вещи». Для нас это был такой шок! Говорю: «Сынок, как же так? Ты же на шахте, можно было (избежать службы, – ред.)». А он говорит: «Мама, все мои ребята ушли, я не мог поступить иначе». Это был осознанный выбор моего сына – пойти добровольцем».

По словам женщины, защищая на войне независимость Украины, сын продолжал общаться на русском языке.

«Семья у нас русскоязычная. Мой дед, мои родители — все говорили по-русски. Для нас это родной язык. Когда он служил, я спрашивала: «Как у вас там с языком?». А он отвечал: «Мама, у нас вопросов нет. Это у вас, гражданских, вопросы есть, друг друга грызете. У нас здесь главное, чтобы человек, с которым служишь, мог тебя защитить». Язык для них не имел значения. Это позиция моего сына, я буду на ней настаивать. Я его во всём поддерживаю. Именно на русском языке, чтобы все люди видели, что среди украинцев есть и русскоязычные».

«Странно видеть русский язык на аллее украинских захоронений»

Жительница Кропивницкого Ирина Наточа потеряла на войне мужа Максима. Его могила — на Аллее памяти Дальневосточного кладбища. По словам женщины, её муж был русскоязычным, однако в армии говорил на украинском.

«Погиб в бою за Украину. Всю жизнь говорил по-русски, слушал русскую музыку до начала полномасштабной войны, до того, как оказался в рядах Вооружённых сил. На позициях говорил на украинском, потому что говорил: когда помогаешь раненому сослуживцу, который только что пережил обстрел, очень важно, чтобы он опознал тебя как своего, а не как врага. Я считаю, что на Аллее Славы украинских военных захоронений сейчас очень странно видеть русский язык».

К могиле Фарида Липченко приходит его мама Жанна. Она считает, что требования по обустройству Аллеи должны соблюдаться всеми, а надписи на памятниках должны быть только на украинском языке.

«Я ни в коем случае не хочу обидеть героя, его семью, ведь я сама мама, потерявшая сына в этой войне. И я понимаю эту боль, и понимаю боль утраты. Но когда мы хоронили своих детей и нам предлагали хоронить их на Аллее почетных захоронений, военных захоронений, речь шла о соответствующих правилах, которых нужно придерживаться: размеры памятников и все такое. И мы согласились на все это. А русский язык, язык врага — это вообще недопустимо. Наши герои сражались за наше государство, за нашу национальность, за нас с вами, чтобы наш язык не исчез, чтобы мы продолжали жить как украинцы».

Обращение в городской совет

С тем, что надпись на памятнике сыну должна быть на украинском языке, Элла Петухова не согласна.

«Нет такого законодательного требования. Пусть они предоставят мне документы, где написано, что надпись должна быть на украинском языке. Я сюда прихожу, это мое горе. И это горе всей моей семьи».

Жительница Кропивницкого Инга Дудник подготовила обращение к городским властям с просьбой проверить факт установки памятника с надписями на русском языке.

«А также провести беседу и разъяснительную работу с семьями или заказчиками установки памятника относительно этической и законодательной недопустимости использования языка государства-агрессора на мемориалах павших воинов, содействовать оперативному демонтажу или замене элементов памятника с надписью на русском языке на соответствующие украиноязычные аналоги при поддержке городского совета или профильных коммунальных предприятий».

Также Инга Дудник просит разработать и утвердить четкий регламент и единый стандарт оформления могил и надгробных сооружений на Аллее почетных воинских захоронений в Кропивницком:

«Которые четко определят использование исключительно государственного языка и единых стандартов военного почитания. Я просто не понимаю: на этапе заказа и установки памятника было столько людей, и никто не остановил этого человека».

Элла Петухова пояснила, что на предприятии, где она заказывала памятник, у неё переспрашивали насчёт языка.

«Мой ответ был таким: для меня это принципиально, это позиция моего сына, и я буду на этом настаивать. И женщина из ритуальной службы, когда писали вот эту табличку, спросила: «Может, передумаете?». Говорю: «Нет, это принципиально». Я не хочу подвести людей, которые мне по своей работе задавали эти вопросы».

Обращение с подписями, по словам Инги Дудник, будет передано в городской совет 26 октября.

Руководитель пресс-службы городского совета Сергей Якунин пояснил, что, учитывая общественный резонанс, городской департамент социальной и ветеранской политики направит запрос Уполномоченному по защите государственного языка относительно порядка использования языка на элементах памятников, расположенных на Аллеях почетных воинских захоронений. Полученный ответ будет учтён при необходимости внесения изменений в Положение об Аллее памяти защитников и защитниц Украины в секторе военных захоронений на Дальневосточном кладбище в городе Кропивницкий.

Об этом говорится в репортаже «Суспильного».

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