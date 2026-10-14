В больнице Львова скончался мужчина, получивший ранение во время нападения с топором в гипермаркете Ковеля

В больнице Львова скончался 45-летний мужчина, получивший ранения во время нападения с топором в строительно-хозяйственном гипермаркете Ковеля 6 октября. Еще двое пострадавших остаются в медицинских учреждениях, один из них находится в тяжелом состоянии.

По её словам, подозреваемый в нападении находится под стражей. Суд избрал ему меру пресечения сроком на 60 суток.

У 45-летнего мужчины была рубящая рана заднебоковой поверхности шеи. Сначала он лечился в хирургическом отделении Ковельского городского районного территориального медицинского объединения. Впоследствии пациента перевели в одно из медицинских учреждений Львова, где он скончался.

Другой пострадавший, 63-летний мужчина с рубящей раной щеки, продолжает лечение в хирургическом отделении Ковельского городского районного территориального медицинского объединения. По словам медицинского директора больницы Валентина Витера, в настоящее время состояние пациента улучшилось.

Еще один пострадавший, 40-летний мужчина, находится в областной клинической больнице. Как сообщил «Суспильному» 13 октября директор медучреждения Александр Дудар, пациент остается в тяжелом состоянии, находится без сознания в отделении реанимации.

Ранее мужчине провели операцию. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Нападение произошло примерно в 16:00 6 октября на территории строительно-хозяйственного гипермаркета в Ковеле Волынской области. По данным правоохранителей, мужчина взял топор с витрины и напал на людей.

Подозреваемому 23 года. Его задержали на месте происшествия.

Мужчине объявили подозрение по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — за покушение на убийство двух или более лиц.

После смерти одного из пострадавших обстоятельства дела и правовая квалификация действий подозреваемого могут потребовать дополнительной оценки в рамках уголовного производства.

Об этом 13 октября сообщила «Суспильному» пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук.

6 октября около 16:00 в одном из гипермаркетов Ковеля на Волыни мужчина взял с витрины топор и нанес телесные повреждения трем посетителям.

В Шепетовке мужчина напал на пенсионерку в лифте и получил 8 лет.

Утром 4 октября во время атаки с использованием дронов российский шахид взорвался на проезжей части Северного моста в Киеве.

В результате атаки 4 октября на столичном Северном мосту была повреждена тепломагистраль. Из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды.

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