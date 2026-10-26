В больнице скончался запорожский спасатель, получивший ранение в результате российского удара

В воскресенье, 25 октября, от полученных ранений скончался 38-летний сержант службы гражданской защиты Артем Ханат. В течение пяти дней медицинский персонал боролся за жизнь пострадавшего сотрудника спасательной службы, однако спасти его не удалось.

Артем Ханат посвятил шесть лет службе гражданской защиты, выполняя задачи в Гуляйполе, Васильевке, Новониколаевке и в Ореховской пожарно-спасательной части. За мужество и преданность служебному долгу в 2022 году спасателя наградили знаком отличия Президента Украины «За оборону Украины». У погибшего остались жена и трое детей.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

В течение суток 25 октября российские войска нанесли 808 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще четверо получили ранения. Также поступило 341 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и инфраструктуры.

За прошедшие сутки 25 октября в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один мирный житель. Еще десять человек получили ранения.

26 октября российские войска вновь нанесли удар по торговому центру в Запорожье. В результате атаки на объекте возник пожар.

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